Una battaglia durata tre ore e 23 minuti sul centrale di Pechino per la finale del Cina Open con Carlos Alcaraz che battuto in tre set (6-7, 6-4, 7-6) conquistando il titolo a Pechino. L'ennesima puntata della saga tra i due fenomeni del tennis mondiale non ha deluso neanche questa volta con una partita spettacolare vinta dal mai domo tennista spagnolo. Alcaraz conquista la terza vittoria stagionale contro il rivale italiano e sale sul 6-4 negli scontri diretti. Le prime due sono arrivate in semifinale a Indian Wells e al Roland Garros.

La partita

Primo set

Parte forte Alcaraz che conquista il break nel terzo gioco e lo conferma nel quarto (4-1). Sinner tiene il servizio nel quinto game e resta in scia: 4-2. Il contro break per il numero uno del ranking Atp arriva nell'ottavo game (5-3). Sinner completa la rimonta nel game successivo e riporta il set in parità (4-4). Il game va avanti con colpi vincenti per l'italiano e lo spagnolo fino al tie break (6-6). Nel game decisivo lo spagnolo conquista due volte un mini-break, ma viene sempre raggiunto. Sul 5-6 per lo spagnolo, Sinner trova la forza per rientrare ancora prima chiudere il primo set (8-6) in primo set in un'ora e 12 minuti: 7-6.

Secondo set

La battaglia tra i due nuovi fenomeni del tennis mondiale va in scena anche nel secondo set con Sinner e Alcaraz che danno spettacolo sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center. Si va avanti on serve fino al 4-4 con l'ottavo game che è stato l'ennesima dimostrazione del valori dei due ventenni. Un game giocato senza esclusioni di colpi con Alcaraz che salvato due sanguinose palle break. Nel nono Sinner va sotto 15-40 e questa volta non riesce a recuperare (4-5), con Alcaraz che con due ace e due colpi vincenti vince il secondo set in 58 minuti: 4-6.

Terzo set

Nel terzo e decisivo set Sinner conquista il gioco di apertura senza difficoltà: 1-0. Anche Alcaraz tiene a 0 il suo turno di servizio con il match che torna in parità (1-1). Nel terzo game Sinner salva due palle break, ma Alcaraz con un po' di fortuna sfrutta la terza occasione per l'1-2. Lo spagnolo conferma il break nel quarto e vola sull'1-3. Soffre Sinner, salva due palle break, ma resta in scia (2-3). Senza problemi al servizio il sesto game per Alcaraz (2-4), nel successivo game è Sinner a rischiare ma si salva (3-4). Il contro break per l'italiano arriva nel l'ottavo game con Sinner che torna in partita (4-4).

L'azzurro, sempre in apnea durante il terzo set, torna avanti sul 5-4.Il match torna in parità con Alcaraz che vince un game complicato: 5-5. Con le unghie e con i denti Sinner salva ancora una palla break (la 12esima su 15 concesse) e va sul 6-5. Lo spagnolo senza problemi tiene il servizio e porta la partita al tie-break (6-6). Nel tie-break decisivo Sinner va avanti sul 2-0, prima della pausa per il cambio delle scarpe dello spagnolo, con l'italiano che trova la risposta vincente per il 3-0. Lo spagnolo però non molla e recupera entrambi i mini-break, prima di trovare l'ace che vale il 3-3. È un Alcaraz straordinario che si guadagna un mini break per il 3-5. Sinner sbaglia ancora per il 3-6 con Alcaraz che chiude con sette punti consecutivi dall'0-3 sotto.