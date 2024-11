Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del torneo di doppio del China Open in corso a Pechino. Il doppio azzurro hanno superato in tre set (4-6, 6-3, 10-5) il duo composto dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten, vincitori a Wimbledon, in poco più di un'ora e 31 minuti sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center.

Dopo le finali (perse) agli Australian Open e al Roland Garros la coppia azzurra conquista il titolo nel primo torneo asiatico della stagione. Si tratta del terzo titolo stagionale vinto per Bolelli e Vavassori, dopo l'Atp250 di Buenos Aires e l'Atp500 di Halle, che avvicina la coppia italiana alle Finals di Torino: nella live race ora sono al terzo posto con 5.360 punti, alle spalle delle due coppie per ora già certi della qualificazione Marcelo Arevalo-Mate Pavic e Marcel Granollers-Horacio Zeballos.