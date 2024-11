I risultati arrivano se alle spalle c’è un lavoro certosino, portato avanti con passione e competenza. E se poi a capo di un progetto metti uno come Mimmo Fiorino, allora l’obiettivo viene centrato sicuramente. Da bomber siglava caterve di reti e nel suo nuovo ruolo di coordinatore tecnico continua a far gol, anche se da un’altra prospettiva. Il Comitato Regionale della Figc/Lnd, presieduto da Saverio Mirarchi, poco tempo fa ha avviato un progetto, quello della “Giovane Calabria”, realizzato per la gestione e lo sviluppo delle Rappresentative Regionali di calcio. Tutto è funzionale al raggiungimento di determinati traguardi, vale a dire la convocazione dei giovani atleti calabrese nelle Rappresentative nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Vista in quest’ottica, rappresenta un gran bel risultato la notizia relativa alla convocazione di ben cinque atleti nelle Rappresentative Under 16 ed Under 17. I responsabili tecnici delle due selezioni hanno così dato uno sguardo alla Calabria, trovando appunto cinque validi elementi da convocare nei raduni in programma a Verona, per quella che sarà, fra le altre cose, un’esperienza altamente formativa per i diretti interessati. Allo stesso tempo, questa convocazione rappresenta un gran bel risultato che va a premiare il lavoro avviato lo scorso anno e che ha visto il Comitato Regionale dare una struttura all’attività di scouting su tutto il territorio regionale. Da parte sua il coordinatore tecnico del progetto, Domenico Fiorino, è riuscito a mettere in campo una rete di osservatori che, insieme ai vari tecnici delle Rappresentative regionali e provinciali, ha avuto modo di individuare i profili adatti ad essere coinvolti nei raduni regionali e non solo.

Fiorino e Mirarchi

«L’attenzione che ci riserva lo staff delle Rappresentative Nazionali – così Mimmo Fiorino - ci riempie di orgoglio: questi numeri probabilmente non li abbiamo mai avuti e sono certo che è il frutto di un lavoro intenso, professionale e metodico, che abbiamo posto in essere per dare ulteriori opportunità ai nostri ragazzi». Un risultato importante «che non è certamente un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova forma di attenzione verso il calcio giovanile troppo spesso ignorato. L’obiettivo de “La Giovane Calabria” è quello di andare a scovare il talento e dargli possibilità di mettersi in mostra, facendo valere le proprie capacità: la ricerca è stata fatta su tutto il territorio regionale, a partire dal Torneo Funari riservato alle Rappresentative provinciali, per continuare con i raduni territoriali delle Rappresentative Regionali.

I tecnici coinvolti hanno dimostrato tutti di apprezzare il progetto, mettendosi a disposizione sin da subito con grande collaborazione ed entusiasmo. «Fra poco più di un mese ci sarà l’appuntamento con il Torneo delle Regioni, in Liguria, ed i nostri ragazzi avranno la possibilità di dimostrare il loro valore confrontandosi con altre realtà; il percorso di avvicinamento è iniziato da un po’ di tempo ed ho visto grande attaccamento e voglia di rappresentare al meglio la Calabria. Sappiamo che è molto difficile raggiungere risultati importanti, ma l’obiettivo è quello di migliorare la doppia qualificazione ai quarti di finale ottenuta lo scorso anno con Under 15 ed Under 17». Il presidente del CR Calabria, Saverio Mirarchi ha aggiunto: «Ringrazio tutte le società che ci hanno concesso l’utilizzo dei propri tesserati, i ragazzi e le società che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi: ho riscontrato unione di intenti e questo lascia ben sperare per un futuro ricco di soddisfazioni per la Calabria».

I giovani convocati

Esperienza a Verona, allora, per Tolovan (Digiesse PraiaTortora) e Chirico (La Fenice Amaranto), entrambi 2008, i quali si aggregheranno questa settimana al raduno della Rappresentativa Nazionale Under 16. Quindi ecco Marano (Morrone), Maisano (La Fenice Amaranto) e Guerrisi (Palmese), tutti e tre classe 2007, i quali sempre a Verona, la prossima settimana saranno impegnati in un raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17. Un plauso va ovviamente anche ai diretti interessati, ai rispettivi tecnici e alle società di appartenenza.