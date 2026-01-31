Il Milan ha raggiunto un accordo con l’Hellas Verona per l’acquisizione di Alphadjo Cissé, attaccante classe 2006 attualmente in prestito al Catanzaro. L’operazione si è chiusa sulla base di 8 milioni di euro più bonus e una percentuale su una futura rivendita.

Cissé, uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, non è partito con il Catanzaro per la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol, a conferma della trattativa ormai definita. Il giocatore resterà comunque in Calabria fino al termine della stagione, prima di trasferirsi in rossonero.

Il Milan ha così superato la concorrenza del Psv, che era in vantaggio nelle scorse settimane. Resta da definire il percorso futuro del giovane attaccante, che potrebbe inizialmente partecipare al ritiro del Milan e poi essere eventualmente ceduto in prestito per accumulare esperienza, sia in Italia che all’estero.