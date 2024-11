«Devo fare i complimenti alla squadra, perché non era una partita facile. Io qua a Cittadella ho preso sempre solo preso schiaffi. Oggi i ragazzi mi hanno dato veramente una bella soddisfazione perché hanno lottato dal primo minuto fino all’ultimo, tutti, anche chi è subentrato è entrato con una ferocia, hanno voluto questo risultato e sono contento per loro». È sorridente mister Vivarini nella conferenza stampa del post Cittadella-Catanzaro, vinta dalla compagine calabrese 2 a 1.

L’allenatore festeggia nel migliore dei modi la 100esima panchina giallorossa con un meritato successo che vuol dire, praticamente, salvezza. «Salvarsi è un obiettivo di grande importanza per una neopromossa – ha continuato -. Noi l’abbiamo fatto con qualità e questo è un grandissimo traguardo per i ragazzi. Adesso noi ci dobbiamo divertire partita dopo partita, con calma, senza pressioni perché questa è una squadra che deve divertirsi in campo come abbiamo fatto oggi, poi quello che succederà lo si vedrà cammin facendo».

Poi ringrazia i tifosi che hanno percorso tutto lo stivale per sostenere i loro beniamini: «Vorrei fare però un applauso infinito ai nostri tifosi, oggi è stato nuovo uno spettacolo sugli spalti. Ripeto quello che sto dicendo di diverso tempo: il Catanzaro ha portato in serie B calore, entusiasmo e una passione per il calcio che in altre piazze non trovi».

«Bisogna sempre rimanere concentrati – ha continuato Vivarini -, però penso che la classifica rispecchia sempre i valori che riesci a esprimere in campo. Io vivo sempre partita per partita, la mia testa è già al match di martedì contro il Bari, dobbiamo cercare di tirar fuori una prestazione di livello assoluto. Ci sono stati dei problemi, ma in queste ultime settimane abbiamo ritrovato la strada ma ora dobbiamo consolidare quanto fatto finora, ovvero la zona playoff. Consolidare significa prestazioni, continuità di risultato, sicurezza perché nel calcio può succedere sempre di tutto».

Poi conclude parlando dei punti di forza della sua squadra e di Iemmello, capitano, trascinatore, che ha realizzato la una doppietta durante la gara: «Noi siamo una squadra che fa del possesso palla la qualità più grande, ma non è un possesso palla fine a sé stessi perché le statistiche parlano chiaro: siamo la squadra che tira di più nello specchio della porta, abbiamo anche molta verticalità e molta efficacia nel gioco offensivo. Però è chiaro che ci vogliono giocatori bravi. Iemmello lo dobbiamo gestire nel miglior modo possibile perché oggi ha fatto un goal di una fattura straordinaria che solo i grandi giocatori possono riuscire a fare».