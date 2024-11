Il tecnico dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa al termine del match che i lupi hanno pareggiato in trasferta: «Non possiamo guardare la classifica ma oggi avremmo 10 punti»

Dopo il pareggio tra Cittadella e Cosenza, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prestazione della sua squadra. Alvini ha ammesso che il Cosenza non è stato particolarmente incisivo all'inizio, con qualche sbavatura nel gioco. Tuttavia, ha evidenziato un netto miglioramento nel secondo tempo, lodando la reazione della squadra. Ecco le sue parole.

Le parole di Alvini dopo Cittadella-Cosenza 0-0

«Oggi all’inizio non siamo stati incisivi, c’è stata qualche sbavatura. Poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. La squadra è sul pezzo. Ero convinto sarebbe andata così. Portiamo a casa un punto significativo. Perdere voleva dire immettere negatività. Siamo allineati, non possiamo guardare la classifica ma oggi avremmo 10 punti. Ci divertiamo ad allenarci. Siamo costruiti per fare un percorso. Stiamo facendo un viaggio, ma ci siamo». Continua a leggere su Cosenza Channel.