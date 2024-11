Dopo un periodo di assestamento la squadra ha trovato continuità di prestazioni e acquisito consapevolezza dei propri mezzi. Seconda in classifica all'inseguimento della capolista Sambiase

Dopo sei campionati di serie D consecutivi e la retrocessione nella passata stagione sportiva, il Cittanova è dovuto ripartire da un torneo, l'Eccellenza, a cui non era più abituato. L'ha fatto con ambizione e inserendo in rosa profili di spessore. Questo con l'intenzione di riagguantare subito la quarta serie nazionale. Per raggiungere l'obiettivo si è affidata ad uno dei migliori allenatori del campionato di Eccellenza Graziano Nocera reduce dal triplete memorabile vinto con la Gioiese.

Con il mister di Gioia Tauro sono approdati a Cittanova tanti suoi calciatori di fiducia provenienti dall'esperienza trionfale in viola e lo staff tecnico al completo, composto da Rocky Tilota direttore amministrativo, Antonio Laserra preparatore portieri, Domenico Quattrone preparatore atletico, Paolo Morello massaggiatore.

La società del presidente Guido Contestabile a questa base solida e affiatata, composta da professionisti di primo livello, ha inserito dei colpi grossi di mercato affidati all'esperto direttore sportivo Gianni Condemi. Nel primo scorcio di campionato la compagine giallorossa, dopo un buon debutto in casa con la vittoria 2-1 contro lo Scalea, ha conseguito qualche pareggio di troppo, in alcune gare anche frutto di un po' di sfortuna.

Ciò ha causato malumore nell'ambiente, spazzato via però dalle ultime prestazioni convincenti della squadra allenata da mister Nocera, che adesso si trova seconda in classifica a 28 punti e insegue la capolista Sambiase a 8 lunghezze di distanza. Nell'ultima gara del girone di andata il Cittanova si è imposta con il risultato di 0-3 sul difficile campo della StiloMonasterace.

In campo Marco Condemi funge da trascinatore con goal, assist e prestazioni da leader. I tifosi sono tornati a riempire gli spalti dello stadio "Morreale Proto". La squadra, dopo un periodo di assestamento, ha acquisito autostima e consapevolezza dei propri mezzi.

Con un bagaglio di sette vittorie sette pareggi e una sola sconfitta, si appresta a ricoprire un ruolo da protagonista anche nel girone di ritorno, augurandosi continuità di prestazioni. Mentalità vincente che sicuramente sarà trasmessa giornalmente fino alla fine dal meticoloso mister Nocera e dal suo qualificato staff tecnico.