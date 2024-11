Nè l'ex trainer del Catanzaro, nè Mozart, nè Zanin. In riva allo Stretto sbarca l'Imperatore.

REGGIO CALABRIA - La notizia, se confermata, ha del clamoroso. L'uomo che tutti davano già accomodato in panchina della Reggina, Ciccio Cozza, resterà in piedi o si siederà altrove. Non nella sua Reggio, o almeno non sulla sedia tecnica del club amaranto. Lillo Foti avrebbe cambiato idea, e sarebbe pronto ad affidare la guida del nuovo gruppo in mano di un altro tecnico. Il patron amaranto avrebbe abbandonato anche la convinzione di consegnare la squadra ad un ex giocatore della società reggina. Scartate quindi le piste Mozart e Zanin. In riva allo Stretto è pronta a sbarcare la nave dell'Imperatore Costantino. Massimo, si intende. L'ex Vigor Lamezia, da noi accostato alla guida della Reggina in tempi non sospetti, sembra essere il preferito. E' stimato da Foti ed avrebbe già pronto un piano tecnico. Non resta che attendere le decisioni definitive del vulcanico presidente amaranto...