In merito all’incontro di campionato Cosenza–Fidelis Andria, disputato ieri, sabato, allo stadio San Vito Gigi Marulla, la Società Cosenza Calcio informa di aver inoltrato al Giudice Sportivo di Lega Pro il preannuncio di reclamo per errore tecnico del direttore di gara, causato dal fischio anticipato della fine dell’incontro in questione e dalla ripresa del gioco in mancanza di un componente di una delle due squadre (il portiere) in campo.