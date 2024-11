Ormai è praticamente sfumato l'accordo con il tecnico del Foggia. De Zerbi (verosimilmente) resterà in Puglia. Gattuso, Simone Inzaghi, De Canio e Stellone le alternative. Ma c'è la grana Juric da sbrogliare

Roberto De Zerbi non sarà l’allenatore del Crotone. Una notizia nell’area già da diversi giorni e che aveva aperto la porta ad altri papabili allenatori. Decisivo l’incontro faccia a faccia tra l’attuale tecnico del Foggia ed i massimi dirigenti del club pitagorico.

Convergenza su quasi tutto, non sui tempi. Stando a fonti vicine alla società rossoblu De Zerbi, che ha mancato di un soffio la promozione in serie B, avrebbe preferito restare in Puglia per ritentare l’assalto ai cadetti il prossimo anno.

Una decisione di cuore che avrebbe maturato nelle ultimissime ore e che avrebbe comunicato direttamente ai vertici pitagorici.

Gli scenari possibili

Il Crotone, che aveva puntato su di lui fin dal giorno dell’addio di Ivan Jurici, sarà costretto quindi a virare le sue attenzione su un altro tecnico. Il calabresissimo Gennaro Gattuso, neopromosso in B con il Pisa (battuto proprio il Foggia di De Zerbi) ed in rotta di collisione con la società toscana, sarebbe in pole. Le altre possibili alternative potrebbero essere Simone Inzaghi, De Canio e Stellone.

Clamoroso dietrofront

Il mancato arrivo di De Zerbi al Crotone blocca l’approdo ufficiale a Genova, sponda Grifo, di Ivan Juric (ancora sotto contratto con il club pitagorico). Un effetto domino che verrà risolto solo con l’ingaggio di un nuovo allenatore, altrimenti il Crotone potrebbe CLAMOROSAMENTE decidere di ripartire dal tecnico croato