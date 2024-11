Lo stadio “Franco Scoglio” non è agibile e la gara con il Sicula Leonzio è stata rinviata a data da destinarsi

Sicula Leonzio-Catanzaro non si giocherà. Almeno non questo sabato quando il match era in programma. Il motivo? L’inagibilità dello stadio "Franco Scoglio" di Messina, dove la neopromossa avrebbe dovuto giocare le partite in attesa dell'agibilità del proprio stadio. Gara rinviata a data da destinarsi.

Ecco il comunicato ufficiale:

«Il Presidente della Lega - preso atto della comunicazione del 26 settembre u.s. della Questura di Messina che informava della sopravvenuta inagibilità dello Stadio “Franco Scoglio” di Messina per la disputa di gare del Campionato di Serie C; - preso atto della impossibilità di reperire un ulteriore idoneo impianto sportivo nell’imminenza dalla gara; - preso atto della comunicazione del 28 settembre u.s. del Prefetto di Siracusa sulle valutazioni effettuate in relazione alle potenziali criticità di ordine e sicurezza pubblica; - preso atto della disponibilità delle due società; dispone di rinviare a data da destinarsi la gara Sicula Leonzio - Catanzaro in programma sabato 30 settembre».