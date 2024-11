L'inglese dovrebbe lasciare la Mercedes al termine di questa stagione, per unirsi alla Rossa dal 2025. Ma non è escluso che possa arrivare prima al posto di Sainz

Clamoroso in Formula Uno: Lewis Hamilton vicinissimo alla Ferrari. La notizia lanciata dalle colonne del Corriere della Sera sta avendo conferme oltremanica con qualcuno che parla di un imminente accordo con l'annuncio che potrebbe già arrivare in giornata. Dopo il rinnovo con Charles Leclerc la casa di Maranello non ha ancora annunciato quello di Carlos Sainz. Con lo spagnolo peraltro, non ci sono acredini o tensioni, ma solo la volontà da parte della Ferrari di tornare al top anche e soprattutto passando per la scelta dei piloti.

Hamilton ha sempre avuto un debole per la Rossa di Maranello. Come è nota la stima del presidente John Elkann che più volte ha elogiato Lewis. Non tralasciando l'aspetto legato al ruolo del Team Principal Fred Vasseur, che ha già lavorato con il pilota britannico ai tempi della Formula 2. Il sempre più probabile passaggio alla Ferrari rappresenterebbe per Hamilton una "Last Dance" leggendaria, la fine di una carriera che gli ha già regalato molti titoli e gloria.

Il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare anche subito con la rescissione del contratto con Sainz. Uno scenario clamoroso che trova conferma in quanto riporta la Bbc di un brieafing del team Mercedes con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison. Un accelerazione inattesa che potrebbe portare ad un annuncio ufficiale già nelle prossime ore.