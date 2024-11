Per la seconda settimana di fila, in vetta alla graduatoria parziale un calciatore della Palmese: il centrocampista reggino in continua ascesa. Bene Marino e il solito D’Agostino

Nella giornata numero 18 del campionato di Promozione, girone B, c’è un altro calciatore della Palmese al comando della classifica di rendimento.

La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, questa volta premia Giuseppe Sapone, dinamico centrocampista della Palmese, sicuramente sprecato per la categoria. Un mix esplosivo di quantità e qualità. Da parte del mediano reggino, corsa e carattere, ma anche gol e numeri da mostrare. All’occhio dei più attenti non saranno sicuramente sfuggite le sue prestazioni, che si accompagnano alla solidità e alla costanza (ha saltato fra l’altro solo una partita, per squalifica). A Giuseppe Sapone, pertanto, vanno i 10 punti del migliore di giornata, che si andranno a sommare a quelli già ottenuti in precedenza, per andare a formare la classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

Sul podio del 18° turno ci sono Marino, attaccante decisivo per le fortune dell’Ardore, e D’Agostino, il quale ormai viene da dire che non fa più notizia. Ma in realtà è doveroso evidenziare questo strepitoso torneo di Promozione disputato dal fantasista di Villa San Giovanni, ormai bandiera dell’Archi e leader della classifica marcatori. Da parte di Marino e D’Agostino gol decisivi e rendimento sempre in crescendo.

Fra i migliori di giornata, una conferma, vale a dire Ierinò della Cinquefrondese, e una new entry, rappresentata da Mimmo Zampaglione, il quale è sceso di categoria ed ha finalmente rotto il ghiaccio con la maglia del San Giorgio. Continua a far bene Infusino della Palmese: l’attaccante neroverde la settimana passata era stato il migliore di giornata. Adesso va ancora a punti e quindi sarà interessante conoscere la sua posizione nella graduatoria generale. Infine fra i più bravi ecco Giovanni Foderaro della Vigor Lamezia, Matteo Sorgiovanni del Roccella, Natale Borghetto del San Giorgio e il solito Francesco Maviglia dell’Ardore.