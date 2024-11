Sono 19 i gol messi a segno nella quinta giornata del campionato di Eccellenza. Un dato che rappresenta il massimo delle reti realizzate nella singola giornata dall'inizio del torneo. Quattordici le marcature delle squadre che hanno giocato in casa, cinque quelle messe a segno dalle formazioni in trasferta. Il contatore totale dei gol siglati in 40 partite giocate finora si porta dunque a quota 85 (3 a tavolino). Media gol a 2,12 reti a partita.

Nello scorso turno del massimo campionato regionale un solo gol è arrivato dal dischetto degli undici metri, quello trasformato dal brasiliano Roversi del Gallico Catona. Per l'attaccante della squadra reggina è il quarto gol nel torneo, una rete che gli vale il primo posto solitario nella classifica dei marcatori. In seconda posizione salgono Scarpelli del Rende e Cannitello del Soriano, quest'ultimo autore di una doppietta contro la Paolana. Secondo gol consecutivo per

La classifica dei marcatori

4 reti: Roversi (Gallico Catona, 1)

3 reti: Russo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Angotti (Promosport, 1), Scarpelli (Rende), Cannitello (Soriano),

2 reti: Montero 1 rig. (Brancaleone), Curcio 1 rig., Pesce 1 rig. (Gioiese), Ientile (Gioiosa Jonica), Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti, Raimondo (Morrone), Azzinnaro (Paolana), Salvador (Reggiomediterranea), Caruso S., Llama (Scalea), Gallini, Merante, Nesticò 1 rig. (Sersale), Aiello, Papaleo G. (Stilomonasterace)

1 rete: Sheriff (Acri), Dantraccoli (Brancaleone), Lavrendi (Gallico Catona), Condemi, Guerrisi, Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Ingredda 1 rig. (Gioiosa Jonica), D’Andrea, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Cardamone, Tuoto (Morrone), De Luca, Mollo (Paolana), Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Franzò (Reggiomediterranea), Le Piane, Mazzotta 1 rig., Sidoti, Tommasi (Rende), Caruso G., Perri, Sanna (Scalea), Cristaudo (Sersale), Chiarello 1 rig., Greco, Macrì, Miceli, Tormann (Soriano), Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autogol: Scarpelli (Rende) pro Scalea

*NOTE: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)