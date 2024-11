VIDEO | Il pilota lametino ha chiuso anzitempo la stagione per un infortunio, dopo il doppio exploit nella Super Proto Cup

Un imprevisto lo ha messo ko e lo ha costretto a chiudere anzitempo con le gare e allora questi mesi serviranno innanzitutto per guarire e per sviluppare l’auto in vista della prossima stagione

Claudio Gullo mette così in archivio anzitempo un’annata che lo ha visto comunque brillante protagonista, soprattutto in occasione della prima prova della SuperProto Cup, il nuovo Campionato Prototipi da Pista, al quale prendono parte i migliori driver della specialità.

Alla guida della sua Osella motorizzata Honda 2000, classe cn2, il lametino Claudio Gullo si è distinto per una gran bella rimonta nella prima prova, classificandosi al 3° posto. Una posizione confermata anche nella seconda gara, per un risultato finale ben superiore alle attese.

Al debutto assoluto tra i prototipi da pista, con una Osella da cronoscalata, il driver ufficiale della Distilleria Caffo si è così tolto una bella soddisfazione.La sua auto, comunemente chiamata Barchetta, viene gestita in gara dal papà Francesco detto Bastiano, dall’assistente Emilio Strangis e da Domenico Parrotta della Pado Automotive di Reggio Emilia.

La classe e la bravura del driver di Lamezia si sono notate anche in pista a 215 chilometri orari contro avversari che corrono da anni. I risultati sono arrivati subito pur non avendo esperienza sul circuito.





Un’altra avventura, allora, dopo aver conseguito numerose vittorie nei kart, nelle varie categorie turismo, nei rally e nella motonautica. Un pilota eclettico, che passa con naturalezza dalle moto alle auto, alle barche, correndo su asfalto, acqua, terra, diventando protagonista ovunque.

Adesso riflettori puntati sulla prossima stagione, dove Claudio Gullo andrà alla ricerca di nuovi successi.