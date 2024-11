Colpo grosso del Crotone che ha ingaggiato l'attaccante argentino Maxi Lopez, manifestando così l'intenzione di disputare da protagonista il prossimo campionato di serie B e non nascondendo l'ambizione di tornare nella massima serie. Maxi Lopez ha firmato questa mattina nela sede del Club rossoblu, alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna, un contratto che lo lega al Crotone fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. «Crotone è una piazza calda, importante, con un progetto ambizioso. Voglio mettermi in mostra e ripartire da questa società» ha dichiarato nell'occasione l'argentino.



Nato a Buenos Aires il 3 aprile 1984, Maximiliano Gastòn Lopez ha vestito le maglie di Milan, Catania, Chievo, Torino, Udinese segnando 46 reti in 215 presenze complessive. L'attaccante argentino ha disputato anche due campionati spagnoli e la Champions League conquistata con il Barcellona nella stagione 2005-2006. Nell’ultimo anno ha giocato in Brasile, col Vasco da Gama, andando a segno 9 volte in 24 occasioni. Il giocatore si è già messo a disposizione dell'allenatore rossoblu Giovanni Stroppa ma non potrà essere in campo già da domani per il debutto del Crotone nel derby contro il Cosenza.