Colpo di mercato della Vibonese, dal Siracusa arriva il bomber Ciro Favetta. L'ufficialità della trattava è arrivata stamattina, poi la presentazione durante la conferenza stampa di fine anno convocata allo stadio “Luigi Razza” dove la dirigenza ha tracciato un bilancio sull'annata che sta per concludersi e le prospettive per il futuro.

L’attaccante proviene dal Siracusa, squadra che precede in seconda posizione, con soli tre punti in più, la compagine calabrese nel girone I del campionato di Serie D. Poco spazio per Favetta in terra sicula e da qui la scelta di cambiare aria anche se in 13 presenze (solo tre volte dal primo minuto) ha messo a segno sei reti con una media di un gol ogni 65 minuti. È un colpo importante per la Vibonese che completa la rosa in vista del girone di ritorno con una vera punta di diamante per la categoria in quanto il bomber di origine partenopea, che indosserà la maglia numero 10, in 314 presenze tra C e D ha segnato 108 volte.

«Sono molto contento di essere giunto a Vibo, in una squadra forte con un grande allenatore e giocatori di livello. Oggi mi sono allenato per la prima volta con loro, alcuni già li conoscevo, e spero di riuscire nel minor tempo possibile ad ambientarmi». Queste le dichiarazioni a caldo di Favetta che ha dichiarato anche i suoi obiettivi: «Spero di segnare il più possibile, contribuendo a sostenere la causa della squadra».