«Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuato ma di tutta una curva. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il Coni e il Governo». Lo ha dichiarato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, dopo i cori razzisti intonati da alcuni tifosi dell'Atalanta, durante la partita a Bergamo, all'indirizzo del presidente viola Rocco Commisso.

"Commisso terun" il coro alzatosi dalla curva, con riferimento all'imprenditore italo-americano originario di Marina di Gioiosa Jonica, presente ieri al Gewiss Stadium.

Dura la reazione della Fiorentina, che ha diffuso un comunicato stampa a firma del dg Barone. «Noi abbiamo combattuto il razzismo in America ed oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile - si legge -. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il Coni ed il Governo. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L’attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più fare finta di nulla».

Un episodio, quello di ieri durante Atalanta-Fiorentina a Bergamo, che si aggiunge a quanto accaduto il giorno prima a Modena, dove durante la partita con la Reggina sono stati esposti striscioni offensivi nei confronti dei calabresi.