Successo per la Giornata nazionale dello Sport, il tradizionale ritrovo promozionale per tutte le discipline sportive Coni, che quest’anno si è celebrato in concomitanza con la Festa della Repubblica italiana. L’evento, come ogni anno, vuole mostrare le sfaccettature di ogni singolo sport alle nuove generazioni, incitate a passare una giornata di sano divertimento condividendo i valori dello sport.

Gli eventi nelle piazze calabresi

La Gns è stata vissuta con emozione e partecipazione in tutte le province calabresi. A Paola (CS), Piazza IV Novembre era colma di giovani, grazie anche al lavoro svolto sul territorio dal delegato Coni point Cosenza Francesca Stancati e dal suo staff tecnico.

Sono tre invece gli appuntamenti organizzati a Reggio Calabria da Marisa Lanucara e dallo staff reggino nella Citta Metropolitana, che hanno portato lo sport sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria, sul Lungomare di Condofuri e nel Comune di Gerace. A Vibo Valentia il referente Bruno Battaglia ha fatto allestire stand e campi da gioco sul Lungomare di Vibo Marina. Mentre a Catanzaro, Giampaolo Latella, ha scelto per la sfilata degli atleti e lo svolgimento delle attività l’area portuale cittadina e il Lungomare di Soverato (CZ). Infine a Crotone Daniele Paonessa ha inteso ambientare le attività della Gns da Piazza Marinai d’Italia fino a viale Cristoforo Colombo, da Piazzetta Rino Gaetano fino al Molo Sanità e al Lido Kursal.

Le parole del Presidente Maurizio Condipodero

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione il presidente del Comitato regionale del Coni Maurizio Condipodero che ha evidenziato il ruolo chiave del mondo sportivo nella società attuale, complimentandosi con tutto l’operato del mondo federale, delle Discipline associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni che hanno contribuito a portare gioia e divertimento attraverso i poteri dello Sport, in occasione dell'edizione 2019 della Giornata.