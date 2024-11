Le proteste dei padroni di casa sono scaturite dalla concessione di un tiro libero e dall'espulsione di un giocatore

Non ci sono le condizioni di sicurezza per proseguire il match. Per questo gli arbitri Portoghese di Catania e Burletti Ragusa decidono di sospendere alla fine del primo tempo il confronto tra Corigliano Futsal e Farmacia Centrale Paola valido per la diciannovesima giornata del campionato di serie B di calcio a 5.

Sul finire della prima frazione, sul risultato di 1-2 per effetto delle reti di Salerno e Chiappetta per i tirrenici e di De Luca per i padroni di casa, i due direttori di gara concedono un tiro libero agli ospiti, mostrando il secondo cartellino giallo a De Luca. Alla decisione arbitrale segue una vivace contestazione. Portoghese e Burletti allora si rifugiano negli spogliatoi dichiarando conclusa la partita. Con molta probabilità il giudice sportivo decreterà la sconfitta a tavolino per il Corigliano e la squalifica del campo.

Salvatore Bruno