Inciampa ancora in trasferta la Rossanese che registra la sua terza sconfitta lontano dalle mura amiche anche se, c'è da dirlo, le prime due trasferte sono state contro Vigor Lamezia e Reggioravagnese.

In ogni caso la formazione rossoblù tiene testa per lunghi tratti della gara al PraiaTortora, dando vita a un match vivace e pimpante soprattutto nel secondo tempo. Una partita a dire il vero in equilibrio fino all'ultimo e poi, a quattro dalla fine, Rivadero spezza gli equilibri. All'ultimo minuto di recupero, poi, Petrone sigilla il risultato.

Le parole di Aloisi

Dopo il match il tecnico della squadra bizantina ha analizzato così la gara: «Una partita dettata dall'equilibrio nella prima frazione e poi, nella ripresa, si è resa sempre più entusiasmante e vivace considerando che, dalla mezz'ora del secondo tempo in poi si sono verificati continui capovolgimenti di fronte come il palo colpito da noi e il palo colpito da loro. In ogni caso si accetta sempre il verdetto del campo anche se dispiace, nell'ultima azione di partita, aver preso un cartellino rosso ai danni di Calabrò a mio avviso molto generoso. Non so se c'erano gli estremi ma se dopo oltre novanta minuti la partita è stata giocata correttamente e con le due formazioni che si sono rispettate, basti pensare ai gesti di fairplay di Petrone e Crispino, è un peccato sporcarla con un'espulsione. Oggi accettiamo la sconfitta, la prestazione e anche l'espulsione. Vuol dire che servirà al ragazzo per crescere».

Mal di trasferta, come detto, per la Rossanese: «Penso che questa è la terza trasferta dove abbiamo fatto una prestazione di alto livello, poi l'episodio ci può stare. Se noi, poco prima del gol di Rivadero, avessimo segnato (bravo il portiere del Praia Tortora) staremmo parlando di un'altra gara».