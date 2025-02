È una delle favorite alla conquista del titolo e lo ha dimostrato anche nell’esordio di Coppa Calabria. In un meccanismo di final four tutto da vivere prossimamente, Cirò Marina può avere decisamente un ruolo da protagonista, soprattutto nel registrare prestazioni impeccabili sulla falsariga dell’ultimo match.

La gara contro la Silan non è stata il massimo sul piano dell’equilibrio, la squadra di San Giovanni ha messo buona volontà in campo ma il dislivello tecnico è stato evidente. Due vittorie in campionato e ora l’affermazione in Coppa confermano come Cirò sia ancora un ostacolo insormontabile per le silane, che riprenderanno poi il loro cammino stagionale cercando di ottenere una permanenza in Serie C comunque fattibile.

Parziali netti ed evidenti: 25-12, 25-15 e 25-17 per le padrone di casa con la capitana Maria Malena che, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha guidato la squadra con una leadership esemplare, mentre la palleggiatrice Giuliana Cannestracci ha saputo guidare con precisione gli attacchi, servendo palloni perfetti per le sue compagne.

Le varie turnazioni in campo hanno evidenziato la buona amalgama del gruppo, non è un caso come coach Stara, dopo l’incontro, abbia espresso grande soddisfazione per la prestazione delle sue giocatrici.

Il tecnico ha evidenziato come la prima vittoria è da considerare un buon viatico per proseguire con determinazione verso il secondo obiettivo stagionale. «Le ragazze hanno dimostrato grande impegno e disciplina – ha commentato –. Ogni set è stato combattuto, ma la nostra voglia di vincere ha prevalso. Ora dobbiamo continuare su questa strada».

Poco tempo per riposarsi e nuovamente in campo con l’impegno di domani contro l’Avolio Castrovillari, uno scontro diretto per passare e turno. E, con ogni probabilità, ritrovare in final four Pizzo, Paola e Todosport, ovvero le tre pretendenti che oltre alla Coppa puntano al salto di categoria in campionato.