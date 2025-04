Manca ormai pochissimo alla finalissima di Coppa Calabria, competizione riservata solo alle squadre militanti nei quattro gironi di Prima Categoria, tra Sporting Polistena e Silana e che si disputerà domani pomeriggio (ore 15:30) allo stadio d'Ippolito di Lamezia Terme. Un evento storico per entrambe le formazioni, dal momento che nessuna delle due era mai riuscita prima ad arrivare fin qui. Sale dunque l'attesa per vedere chi succederà all'AEK Crotone, vincitore dello scorso anno.

Il cammino biancoazzurro

La febbre è già alta anche in quel di San Giovanni in Fiore, casa della Silana, e dove l'amministrazione comunale ha già organizzato due pullman gratuiti per coloro i quali volessero supportare il club bianco/azzurro. In vista del grande evento si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il tecnico della compagine cosentina Giovambattista Orlando: «La Coppa Calabria è una competizione che giochi non pensando però a un'ipotetica finale. Poi però i risultati sono iniziati ad arrivare finché ci siamo ritrovati in semifinale».

Il tecnico spiega poi quando è pienamente maturata la consapevolezza di poter arrivare all'ultimo step: «Ai quarti di finale abbiamo incontrato il Marca e in semifinale la Luzzese, penso che nel corso di queste due partite abbiamo preso piena consapevolezza del sogno. Il Marca è attualmente primo nel nostro girone mentre la Luzzese è stata costruita per lottare per i vertici. Per noi è un traguardo storico».

Come ci arriva la Silana

Ecco come ci arriva la Silana: «L'entusiasmo è alle stelle, forse il problema è un po' fisico dal momento che le rose non sono proprio ampie, senza dimenticare qualche acciacco o influenza. Mi auguro comunque che ci sia un folto pubblico da San Giovanni in Fiore e che sia una sana e bella giornata di calcio. Lo Sporting Polistena è primo in classifica nel suo girone e ha un blasone e una storia alle spalle poiché in passato ha militato in categorie superiori. Noi cercheremo di coronare questo sogno, non perdendo però di vista il campionato che rimane il principale obiettivo, e lotteremo quantomeno per raggiungere il secondo posto».