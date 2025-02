Destino opposto per due squadre che erano alla ricerca dell’accesso alle semifinali. Al Pala Quattromiglia i padroni di casa hanno subito una pesante battuta d’arresto dai tirrenici che, senza aver più tanto da chiedere al campionato, potranno essere una sorta di mina vagante in Coppa

Le gare di pallavolo regalano spesso delle situazioni diametralmente opposte. Da una parte c’era chi era data favorita ma sta deludendo ormai da un pezzo, dall’altra c’è chi – senza grossa pressione intorno – sta dimostrando di poter essere una compagine agguerrita.

Nel primo caso, è la Milani che non… Rende. Gioco di parole inevitabile su un team che era partito con ben altri favori alla vigilia, sia per la qualità del gruppo dal punto di vista tecnico nonché per le attese di una piazza che attendeva ben altri risultati. Al ritardo in campionato accumulato nei confronti di Taurianova e Praia, si è aggiunta una eliminazione dalla Coppa in casa, per giunta nel confronto decisivo.

La società ha così commentato l’esito dell’ultimo incontro: «Per la New Tech Pallavolo Milani resta il rammarico per una qualificazione sfumata, ma anche la consapevolezza di aver lottato alla pari contro una delle squadre più ostiche della competizione. Lo 0-3 rimediato è un risultato che, al netto del punteggio, non rende pienamente giustizia all’equilibrio visto in campo: la partita è stata combattuta punto su punto, con set tiratissimi e continui ribaltamenti di fronte. Ora l’attenzione si sposta sul campionato, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione e continuare a far crescere un gruppo con ottime prospettive per il futuro».

La Milani ha perso con parziali alti ma resta la consapevolezza di una squadra che, al momento di compiere un salto di qualità, rimane quasi sempre sulla soglia della gloria.

Musica un po’ diversa per il Paola, una squadra sicuramente capace di tirare fuori il massimo proprio quando affronta avversari con una maggiore qualità tecnica. In fatto a grinta, i tirrenici stanno dimostrando di non essere secondi a nessuno e, tra un mese circa (il 22 marzo), avranno il confronto in semifinale contro il Praia: tentare un nuovo blitz non sarà un’utopia con questa determinazione, passando il turno affronterebbe in finale una tra Crotone e Taurianova.

Il commento dei tirrenici per questa qualificazione in semifinale passa attraverso un commento su quanto avvenuto sul piano tecnico e un elogio più che meritato al mister De Martino: «È giusto menzionare e dare importanza a questa vittoria soprattutto per il roster a disposizione del tecnico che, a causa di troppe assenze, ha deciso di rinunciare al ruolo del libero mantenendo in campo sempre i due centrali. In panchina, oltre al dirigente, era impiegabile solo un giocatore su tre a causa di infortuni vari che hanno compromesso la partita, ma la scelta del mister si è rivelata una mossa vincente. Il gruppo ha dimostrato grande maturità e voglia di vincere, ma vogliamo anche ringraziare la squadra di casa, sempre gentile e accogliente».