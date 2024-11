Turno infrasettimanale in giro per la regione con gli ottavi delle due competizioni. Trionfano gli attacchi, in un tripudio di emozioni arrivate un po’ in tutti i campi e sui parquet

Il mercoledì di Coppa in Calabria ha quasi il sapore della Champions League. I gol, le emozioni e anche gli errori non sono mancati, un po’ dando anche spazio al turnover e anche considerando come non tutti i dilettanti erano al loro posto a causa lavorativa. La giornata di Coppa parte dalla Prima Categoria e dalle compagini che si sono affrontate senza badare per il sottile.

Quarantacinque gol in otto gare è il bottino per i campi a undici, dando spazio così a molteplici interpretazioni per i mister. Attacchi letali e difese allegre è il canovaccio principale sia di Marca-San Lucido finita addirittura sul 6-4 che di Bisignano-Luzzese chiusa sul 3-4. Il Marca, che domenica ha perso la sua imbattibilità durata 24 gare in campionato, si è riscattata con un match di grande intensità, la Luzzese invece prosegue il suo trend positivo a discapito di un Bisignano mai così bisognoso di riassettare il settore difensivo.

Continua il momento d’oro del Themesen, trascinato da De Vincenti. Il club di Longobucco vince 3-2 contro San Lucido, dimostrandosi una realtà più che compatta. Scendendo di qualche chilometro vittoria dello Scandale sulla Silana 2-1, nonché blitz di buona fattura con doppio vantaggio del Pizzo sull’Audace Decollatura. Il pokerissimo lo serve il Taurianova, che vince per 5-2 sul campo del Bivongi Pazzano, mentre le capolista del Girone D continuano a convincere anche cambiando torneo. L’altra cinquina di giornata arriva dal Polistena sul Sant’Onofrio, con nette differenze di valori, la concorrenza del Catona invece fa quattro gol a Rizziconi.

Spettacolo Calcio a 5

Sui terreni di futsal si incrociavano invece squadre di Serie C1 e Serie C2, alcune gare sono inseriti in triangolari. Partendo da ciò, Domenico Sport-Nuova Celico termina 5-4 ma col turno di riposo della ben quotata Duelle Cetraro. Nell’altro gruppo, vittoria senza storia della Gallinese sulla Seles 9-1, gara seguita con attenzione dal Pellaro fermo un turno. Nelle gare ad accoppiamenti, pari nel big match tra Città di Fiore e Nuova Fabrizio: 1-1, a dimostrazione di come le difese, anche nel futsal, spesso sono più incisive degli attacchi. Vince il Kroton 3-2 sul Mirto che deve ritrovare serenità, si impongono Reggio Calabria sulla Reghion per 1-0 fuori casa, così come esterno è il colpo della Natural Futsal per 6-4 sul parquet del Filadelfia. Due gli incontri terminati in parità con tanti sussulti. Il 4-4 tra Catanzaro e Lamezia è la testimonianza del ritmo incessante di gioco di due realtà importanti, il 3-3 tra Olimpus e Rovito, giocando su ritmi più blandi, sembra più un rimandare la questione al ritorno che si giocherà tra circa un mese.