Il ritorno del primo turno di Coppa Calabria non ha deluso gli appassionati del futsal. Si è giocato un po’ in tutta la regione e non sono mancate di certo le emozioni. L’Oscar di questa primissima fase va al Cetraro, capace tra andata e ritorno di segnare ben 25 gol: netta la differenza e il divario contro il Guardia con undici gol realizzati otto giorni fa e un punteggio di 14-1 che non lascia spazio a interpretazioni.

Ottima anche la prestazione del Città di Fiore che bissa il successo contro il Pianette vincendo per 9-1, così come della Domenico Sport che ha superato il turno grazie al 7-2 contro San Lucido. Il Filadelfia trascinato da Panzarella con un 8-4 molto convincente contro la Rosarnese ribalta la situazione e conquista la qualificazione, rimanendo ai match con distacchi più alti di gol.

C’è un altro incontro terminato con quattro reti di differenza ma per deciderlo si è arrivati addirittura ai supplementari, col Futsal Kroton corsaro sulla Cariatese per 8-4, grazie anche a una cinquina di Viggiano. I pitagorici affronteranno il Mirto, che ha superato per 2-1 il Real Krimisa grazie alla doppietta di Sindoni. La Nuova Fabrizio supera la Spadafora Luzzi per 7-4 dopo il pari dell’andata, mentre la Nuova Celico si conferma sul campo del Morelli, battuto in trasferta per 2-1.

Al Rovito basta il pari per 3-3 contro il Rende (dopo il 2-1 dell’andata), così come il Lamezia si conferma per 3-2 vincendo contro l’Amantea. L’Olimpus invece conquista la qualificazione a discapito dell’Aesse, battuta in casa per 5-1, mentre le Pantere Nero di Catanzaro, pur perdendo per 3-2, passano il turno contro Roccelletta. La Natural Futsal fa l’impresa con un tris servito contro il Cittanova, utile a ribaltare l’esito dell’andata quando era stata sconfitta per 4-2.

Non riesce, a proposito di imprese, la missione del Siderno che vince 4-2 ma è eliminato dalla Seles. Si conferma poi la Gallinese (5-2 sul Maestrelli), nonché la compagine del Reggio Calabria per 3-0 sull’Olimpia, mentre due pareggi chiudono la carrellata di Coppa. Il 2-2 tra Soccer Lab e Pellaro, con quest’ultimo team abbondantemente al sicuro dopo il 10-0 dell’andata, mentre l’1-1 consente al Rhegion di passare il turno dopo la vittoria di misura all’andata contro l’Aurora Gallico. La carrellata di gol servirà ai tecnici anche per le prossime scelte in campionato: la Serie C1 ripartirà infatti dal prossimo weekend mentre la C2 (suddivisa in due gironi) comincerà il suo percorso a partire dal 12 ottobre.