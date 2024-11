Sette partite e molto divertimento nel mercoledì di Coppa Calabria. Ci sono state conferme importanti per le squadre già protagoniste in campionato, qualche difesa è rimasta ancora in vacanza mentre c’è stato un solo capovolgimento di fronte guardando ai risultati dell’andata.

È un risultato che sicuramente fa rumore quello tra Silana e Scandale, finita sul 5-0. I silani hanno rimontato lo svantaggio dell’andata, confermando di essere una squadra che, soprattutto a San Giovanni in Fiore, riesce spesso a scatenarsi in zona offensiva. Al contrario gli ospiti tra campionato e Coppa dimostrano di aver ben più di un problema in difesa.

Tra le squadre con buona verve offensiva si registra un altro pokerissimo, Pizzo vince 5-0 sul Decollatura. Dopo il doppio vantaggio dell’andata, non c’è stata partita con la consapevolezza ora di poter anche fare meglio in vista del campionato.

Il pari tra San Lucido e Marca sul 2-2 è stato divertente, anche se il 6-4 conquistato dai cosentini all’andata era un bel fardello da scalare per i tirrenici. L’impresa non è riuscita nemmeno alla Real Trebisacce, sconfitta 2-0 dal Themesen. Il club di Longobucco, scendendo dalla montagna al mare, conferma di attraversare un buonissimo momento, il passaggio ai quarti è un altro bel regalo per i tanti tifosi silani.

Taurianova vince di misura sul Bivongi Pazzano, ben sazia anche del 5-2 ottenuto all’andata: davanti al proprio pubblico, è bastata una gara accorta per non avere rischi. In quota reggina, Polistena e Catona vanno a braccetto. Per lo Sporting impegno agevole sul campo del Sant’Onofrio inviolato per 3-1, la cinquina dell’andata era più che sufficiente per sentirsi al sicuro. Il Catona, invece, aveva segnato quattro gol all’andata e si è ripetuta col 3-1 interno al Rizziconi.

L’ultimo match degli ottavi, almeno per i tornei a undici, si giocherà il 20 novembre prossimo, Luzzese-Bisignano (andata 4-3) chiuderà questa interessante batteria in Coppa Calabria dilettanti.

Equilibrio e interesse anche nei palazzetti calabresi

Musica diversa per quanto concerne la Coppa in salsa futsal, che coinvolge le squadre che militano nella Serie C1 regionale e alcune che resistono direttamente dalla C2.

Nei gironi c’è la vittoria della Gallinese sulla Zaffiro per 5-0 fuori casa e il pari 5-5 tra Città Cetraro e Domanico Sport.

Molto più vibrante il resto degli ottavi con squadre come Reggio Calabria (doppio 1-0 alla Reghion) e Natural che passano il turno mantenendosi senza dubbio costanti. L’impresa del Città di Fiore arriva contro la Nuova Fabrizio per 2-1, dopo esser passata in svantaggio e con l’andata chiusa sull’1-1. Lamezia fa 5-4 contro Catanzaro e non senza qualche brivido accede al turno successivo, staccano il pass anche Rovito e Kroton (i pitagorici andando ai supplementari), che di misura – guardando alla somma finale tra andata e ritorno– hanno la meglio su Olimpus e Mirto.