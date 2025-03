Oggi pomeriggio si sono giocate le semifinali di ritorno. La compagine della Piana ha avuto bisogno dei supplementari per superare 2-1 l'Asd Pizzo, mentre il club di San Giovanni in Fiore vince 3-1 in casa della Luzzese

Era il penultimo atto della Coppa Calabria, competizione dedicata esclusivamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria. E finalmente la finalissima del prossimo 2 aprile conosce le sue due candidate alla vittoria finale: Sporting Polistena e Silana staccano infatti il pass per l'ultimo atto del torneo e si contenderanno la Coppa, succedendo così all'AEK Crotone.

Le due semifinali

Sporting Polistena-Asd Pizzo e Luzzese-Silana erano due le due semifinali e dopo i due pareggi nella gara di andata, che avevano tenuto ogni scenario aperto, la sentenza è arrivata. Partendo dal primo match citato, gara alquanto ostica e dopo lo 0-0 in terra vibonese, l'equilibrio sembrava regnare anche nel ritorno. Vantaggio napitino a opera di La Torre intorno al ventesimo della ripresa ma Bineti, qualche minuto dopo, ristabilisce l'equilibrio che permane oltre i novanta minuti. C'è allora bisogno dei supplementari per decidere la finalista, ed è proprio nell'extra-time che Orlando ribalta tutto e manda in estasi il club della Piana. Stillitano e compagni affronteranno dunque la Silana che dopo il 2-2 casalingo contro la Luzzese, si impone in casa di questi ultimi per 1-3. Nella sfida tutta intrisa di bianco/azzurro, a passare in vantaggio sono gli ospiti con Augustin, chiudendo così la prima frazione. Nella ripresa la Luzzese pareggia con Bilello ma nel corso del match Curia riporta in vantaggio i suoi e Orlando, con il definitivo tris, fa esplodere di gioia la società silana. Appuntamento al prossimo 2 aprile con Sporting Polistena-Silana.