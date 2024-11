Il 23enne tennista azzurro vince in due (6-3, 6-4) contro il numero 9 del ranking Atp e chiude la sfida contro l’Australia, dopo la vittoria in rimonta nel primo singolare di Berrettini contro Kokkinakis. Domani l’Italtennis sfiderà l’Olanda per conquistare la seconda Insalatiera d’Argento consecutiva

Jannik Sinner vince contro Alex De Minaur e regala la seconda finale consecutiva all’Italia nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga. Il numero uno al mondo ha battuto in due set (6-3, 6- 4 ) l’avversario australiano, numero 9 del ranking, in un’ora e 28 minuti. Ora l’Italia affronterà nella finale di domani l’Olanda che battuto nell’altra semifinale la Germania.

Con la vittoria appena conquistata dal numero uno azzurro, salgono a nove i successi di Sinner contro il tennista australiano che non ha mai vinto. Nell’ultimo incrocio nei round robin dell’Atp Finals di Torino l’azzurro aveva vinto in due set (6-3, 6-4).

La partita

Nel game di apertura del primo set Sinner chiude con una ace per l’1-0. Nel secondo il numero uno al mondo trova subito il break per il 2-0. De Minaur non ci sta e trova l’immediato contro break nel terzo game: 2-1. L’australiano conferma il break nel quarto game e torna in parità: 2-2. Tutto facile per il 23enne di Sesto Pusteria nel quinto game per il nuovo vantaggio italiano (3-2). Il secondo break per l’azzurro arriva nel sesto game: 4-2. Soffre Sinner ma conferma il break con un ace nel settimo gioco: 5-2. De Minaur con l’orgoglio resta in scia: 5-3. Il numero uno al mondo si fa raggiungere sul 30-30 ma poi chiude con una volee e un servizio vincente il primo set in 40 minuti: 6-3.

Kokkinakis tiene il servizio nel primo game del secondo set (0-1), con Sinner che risponde subito nel secondo game per la parità (1-1). L’australiano torna avanti, nonostante qualche patema nel terzo game: 1-2. Sinner senza problemi conquista il quarto game: 2-2. Anche De Minaur tiene il suo servizio per il 2-3. Nel sesto game Sinner va avanti 40-0, si fa raggiungere sul 40-40, prima di chiudere con un punto a rete e un servizio vincente: 3-3. Con un spettacolare punto dopo uno scambio prolungato l’australiano conquista il settimo game: 3-4. Sinner alza il ritmo nell’ottavo game per la nuova parità (4-4). Nel nono game De Minaur salva due palle a break all’italiano ma nulla può sulla terza che vale il 5-4 per l’Italia. Sinner va sotto 15-30 nel decimo game ma non si fa intimorire e chiude il match con l’Australia: 6-4.

Berrettini in rimonta su Kokkinakis: 1-0

Matteo Berrettini vince in rimonta contro Thanasi Kokkinakis e porta avanti l’Italia contro l’Argentina. Il tennista romano, numero 35 del ranking, ha battuto in tre set (6-7, 6-3, 7-5) in 2 ore e 46 minuti. Sotto di un set Berrettini ha trovato la forza per riprendere l’australiano nel secondo, prima di trovare la forza di chiudere nel terzo set. Ora toccherà a Jannik Sinner affrontare Alex De Minaur per conquistare la finale di domani contro l’Olanda e difendere il titolo conquistato l’anno scorso in Andalusia.

Nel primo set parte bene Kokkinakis che tiene a 15 il servizio di apertura (0-1). Berrettini risponde non concedendo nemmeno un punto: 1-1. Il primo parziale va avanti on serve fino al 2-2. Nel quinto game l’azzurro va avanti sull’0-30 ma non concretizza con l’australiano che trova il mondo di conquistare il nuovo vantaggi: 2-3. Nel sesto Berrettini chiude a 0 e torna in parità: 3-3.

Nel settimo game ancora tre palle break sciupate dal tennista romano (3-4), che non sbaglia al servizio nel game successivo per il 4-4. Ancora una palla break sbagliata per Berrettini nel nono game con Kokkinakis che sale sul 4-5. L’azzurro salva un set point sul 30-40 e trova i colpi per il 5-5. Nell’undicesimo l’italiano conquista il break (6-5), ma non concretizza con Kokkinakis che trova il contro break per il 6-6. Nel set delle occasioni perse (5 palle break), Berrettini nel tie-break non concretizza due set point (6-4) e cede il primo parziale (6-8) in un’ora e 7 minuti: 6-7.

Nel secondo set è Berrettini a servire e a chiudere positivamente il primo game (1-0). Kokkinakis nel secondo chiude a 0 per l’1-1. Nel terzo game l’azzurro salva una palla break e sale sul 2-1. Kokkinakis continua a tenere alta la velocità di crociera al servizio e torna in parità: 2-2. Bombarda anche “The Hummer” nel quinto game al servizio per il 3-2.

Si prosegue sull’equilibrio con l’australiano che chiude a 0 anche il sesto game: 3-3. Continua a spingere in battuta anche Berrettini nel settimo game: 4-3. Il break di Berrettini arriva alla seconda occasione nell’ottavo game con l’azzurro che sale sul 5-3. Due servizi vincenti, un ace e un errore in risposta dell’australiano regalano il set a Berrettini in 42 minuti: 6-3.

Nel terzo set Berrettini non sfrutta due palle break nel game di apertura con Kokkinakis che parte avanti: 0-1. L’azzurro nel secondo va sotto 0-15 ma recupera ancora con il servizio per la nuova parità: 1-1. Kokkinakis torna avanti nel terzo game: 1-2. Due errori dell’australiano e due servizi vincenti di Berrettini per il nuovo pareggio azzurro: 2-2. Continua a servire bene Kokkinakis che trova ancora il vantaggio: 2-3. Sofferto ma portato a casa il sesto game da Berrettini per il 3-3. Game combattuto anche per l’australiano che trova il nuovo vantaggio: 3-4. Il tennista romano senza problemi nell’ottavo game per il 4-4. Australiano fortunato nel nono game, va sotto 0-30, colpisce una riga sul 15-30 e poi chiude per il 4-5. Nervi saldi e la chiusura con un ace per il 5-5 di Berrettini. The Hummer conquista il break nell’undicesimo game con trame di gioco spettacolari ed errori sanguinosi di Kokkinakis: 5-4. Questa volta Berrettini non trema e chiude sul 6-4. Italia avanti sull’Argentina, ora Sinner che sarà impegnato con De Minaur ha la possibilità di portare gli azzurri in finale. Per il secondo anno consecutivo.