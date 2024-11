Il numero uno al mondo vince in due set (6-2, 6-1) contro il 23enne argentino e regala all’Italia la possibilità di giocarsi l’accesso in semifinale nella sfida decisiva

Sinner rimette le cose a posto. Nei quarti di finale tra l’Italia e l’Argentina nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga in Spagna. La squadra detentrice in carica dopo aver perso il primo singolare con Lorenzo Musetti, battuto da Francisco Cerundolo, trova la parità con il numero uno al mondo che vince in due set e senza patemi (6-2, 6-1) e senza patemi la sfida con Sebastian Baez.

Il 23enne tennista italiano trova le misure del campo e dell’avversario, numero 26 del ranking Atp, subito e vola sul 4-1 nel primo set, poi chiuso in 37 minuti sul 6-2. Nel secondo set Sinner parte fortissimo e conquista subito due break per il 4-0. Nel quinto game (il più lungo del match) concede due palle break a Baez prima di andare sul 5-0. L’argentino conquista il sesto game (5-1) ma nulla punto nel settimo con Sinner che chiude in un’ora e 14 minuti. Ora sarà decisivo il doppio.

Musetti cede a Cerundolo, Italia sotto contro l’Argentina: 0-1

Il numero 2 azzurro Lorenzo Musetti subisce una netta sconfitta in due set (4-6, 1-6) contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 32 del ranking Atp. Il vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi non riesce a entrare in partita e cede in un’ora e 32 minuti. Una vittoria che vale l’inatteso vantaggio dei sudamericani contro gli azzurri dopo il primo singolare di giornata.