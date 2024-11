Azzurri domani in campo con l'Olanda, con Jannik Sinner in tribuna, già sicuri di potersi giocare la possibilità di vincere l'Insalatiera per il secondo anno consecutivo

L'Italia può preparare le valigie, il pass per le Final Eight di Malaga arriva senza giocare. La squadra azzurra guidata da capitan Filippo Volandri si qualifica grazie alla sconfitta del Belgio contro il Brasile all'Unipol Arena di Casalecchio. I tennisti verdeoro Joao Fonseca e Thiago Monteiro vincono i due singolari contro Raphael Collignon e Zizou Bergs.

Due vittorie in tre set, ma la sfida più complicata è toccata a Monteiro che ha vinto contro Bergs in rimonta (4-6, 7-6, 7-5). Dopo quella di Fonseca sempre in tre set contro Collignon (6-3, 6-7, 6-3) vale la possibilità per i sudamericani di poter conquistare una clamorosa qualificazione vincendo anche il doppio finale.

Ora per gli azzurri ci sarà la sfida con l'Olanda che vale solo la rincorsa al primo posto finale in una domenica di festa, alla quale parteciperà anche il numero uno del mondo Jannik Sinner, arrivato in giornata a Bologna. Un momento di festa da vivere insieme in vista di un obiettivo importare: puntare alla seconda Coppa Davis consecutiva. L'appuntamento è dal 19 al 24 novembre in Spagna!