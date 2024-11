Agli azzurri di capitan Volandri serve ottenere una vittoria per 3-0 e non rimandare il discorso qualificazione alla partita di domenica contro l'Olanda

La vittoria nella gara di apertura contro il Brasile e la successiva sconfitta dei "carioca" contro il Belgio obbligano l'Italia di capitan Volandri a vincere la sfida odierna per evitare rischi per la qualificazione alla Final Eight di Malaga del prossimo novembre. Se l'Italia batte 3-0 il team guidato da Steve Darcis sarà qualificata matematicamente all'appuntamento spagnolo per poter così puntare al bis in Coppa Davis dopo la vittoria dell'anno scorso. L'Italia andrebbe a due punti con quattro vittorie e due sconfitte, il Belgio resterebbe fermo a un punto con 3 vittorie e 3 sconfitte e l’Olanda ad un punto con tre vittorie e tre sconfitte. Scenario che cambierebbe completamente in caso di sconfitta per 0-3, con gli azzurri che si qualificherebbero solo in caso di vittoria del Brasile contro il Belgio per la peggior differenza negli incontri giocati. Se invece gli azzurri perdessero 2-1 contro l’Olanda sarebbero qualificati, a meno che il Belgio non vinca 3-0 con il Brasile.

Italia, serve vincere contro il Belgio

Per l'Italia è necessario vincere 3-0 per qualificarsi, in caso di disfatta dei campioni in carica contro il Belgio la situazione si complicherebbe di molto. In caso di sconfitta per 2-1, l’Italia sarebbe obbligata a battere l’Olanda, altrimenti sarebbe incredibilmente eliminata. In caso di sconfitta per 3-0, allora l’Italia non solo dovrebbe battere l’Olanda ma contemporaneamente il Belgio dovrebbe battere anche il Brasile.

Il torneo di qualificazione prevede due pass per le Finals di Malaga che saranno ottenuti dalla prima e seconda classificata di ogni girone. Nel caso di due squadre a pari punti sarà determinate lo scontro diretto, con la vincente della sfida che avrà la meglio e andrà avanti (in caso di secondo e terzo posto) o per determinare chi ha diritto al primo posto, in caso di arrivo pari tra le prime due del girone.

In caso di tre squadre a pari punti lo scenario finale cambia ancora... e di molto. Il regolamento prevede una serie di criteri da prendere in considerazione: maggior numero di partite vinte, maggior numero di set vinti, maggior numero di game vinti, posizione nel Ranking per Nazioni.

Esordio di Cobolli in Davis

È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli in Coppa Davis. Il 22enne nato a Firenze è stato scelto da capitan Volandri per giocare il singolare insieme Matteo Berettini nella sfida di oggi pomeriggio contro il Belgio valevole per la seconda giornata del Gruppo A. Confermato invece il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.