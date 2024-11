La rincorsa alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga per l'Italia di capitan Volandri parte dalle qualificazioni in corso all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Esordio contro il Brasile per gli azzurri che devono fare a meno di Sinner e Musetti. Capitan Volandri ha convocato Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e la coppia di doppio composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Negli altri incontri i campioni in carica affronteranno venerdì il Belgio e domenica l'Olanda.

Ore 16.40 Berettini batte Fonseca in due set

È il numero uno azzurro Matteo Berrettini a regalare il primo punti all'Italia nella prima giornata delle qualificazioni alle Finals di Malaga contro il Brasile. Berrettini ha battuto in due set (6-1, 7-6) il nuovo fenomeno sudamericano del tennis Joao Fonseca, numero 158 del mondo. L'azzurro vince senza problemi il primo set (6-1) e soffre nel secondo ma chiude comunque al tie break il match (7-6). Tra qualche minuto in campo Matteo Arnaldi-Thiago Monteiro per il secondo singolare che può essere decisivo per l'Italia.

Ore 18.45 Arnaldi Monteiro si va al terzo set

Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro vanno al terzo set. L'azzurro ha conquistato un break che gli è valso il primo set al dodicesimo game, grazie a un doppio fallo del brasiliano (7-5). Nel secondo set Arnaldi ha conquistato il servizio nel sesto gioco, poi confermato nel settimo, ma si fa recuperare dal brasiliano che alla fine vince al tie break (6-7).

Ore 20.45 Arnaldi conquista il tie break e regala il successo all'Italia

Un terzo set tiratissimo tra Arnaldi e Monteiro con l'azzurro che ha chiuso la partita al tie break (7-6) dopo tre ore e 42 minuti regalando la prima vittoria nel girone A. Tra poco in campo Bolelli-Vavassori che affronteranno Matos-Melo.

Ore 00.13 Bolelli-Vavassori sconfitti al terzo set

Bolelli-Vavassori perdono in tre set (6-7, 7-6, 5-7) contro il duo brasiliano Matos-Melo e non riescono a regalare anche la terza vittoria all'Italia nella prima giornata delle qualificazioni a Bologna. Dopo aver vinto il primo set al tie-break Bolelli-Vavassori, cedono il secondo ai brasiliani sempre al tie-break. Nel terzo set Bolelli-Vavassori sprecano due match point sul 5-4, prima di cedere il servizio nell'undicesimo game e poi subire il servizio di Matos che regala la vittoria ai brasiliani (5-7).