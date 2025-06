Come ogni stagione, è arrivato il riepilogo conclusivo per i team che hanno partecipato ai vari campionati dilettantistici in Calabria. Per ogni livello calcistico è stata così stabilita la classifica delle società più corrette

Nei campi calabresi c’è a fine torneo una sorta di verdetto nel verdetto. In alcuni casi passa in secondo piano o spesso è poco considerato, ma al contempo dà anche un indice importante sulla solidità e sulla sportività dei vari progetti sportivi.

I punteggi che premiano le squadre più corrette sono da osservare sempre con grande curiosità, considerando come spesso i campi calabresi diventano delle arene dove succede un po’ di tutto. Basta leggere i verdetti emanati dal Giudice Sportivo e pubblicati on line ogni giovedì per capire come ci sia spesso una grande “fantasia” in tutta la Calabria per non guadagnare credito nella Coppa disciplina, che premia le società più corrette.

Il coefficiente è particolare, da valutare nel corso di una stagione per le società nella fase regolare dei vari tornei. Non sempre chi vince il torneo di appartenenza primeggia come team più corretto, anzi spesso possono esserci bizzarrie sportive come già nel caso dell’Eccellenza, i punteggi premiano il Rende, squadra però retrocessa sul campo, mentre il San Luca è rimasto ultimo sia nella graduatoria finale delle partite che nel conteggio disciplinare.

In Promozione A il riconoscimento è stato attribuito alla Morrone, che nel torneo si è collocato a ridosso della zona playoff mentre sono state escluse dalla graduatoria il Campora e la Juvenilia Roseto. Nel gruppo B invece il San Nicola Chiaravalle per poco ha superato il Caraffa, mentre è stata esclusa la squadra del Melicucco.

In Prima Categoria da notare la ormai “consueta” affermazione del Bisignano, una squadra che da anni colleziona questi riconoscimenti e in questa stagione ha ottenuto il salto ai playoff per la Promozione. Affermazioni negli altri gironi per Cus Cosenza, Bivongi, Ardore, fuori dal conteggio ben sei società: Geppino Netti, Spezzano Albanese, San Mango, Sant’Onofrio, Siderno 1911 e San Gaetano Catanoso.

Tanti i campionati analizzati in questo computo, compresi quelli giovanili e femminili, da analizzare infine quanto accaduto nei massimi ambiti regionali del futsal. In Serie C1 affermazione delle Pantere Nere Catanzaro, che hanno agguantato la salvezza con caparbietà, ultima invece la Nuova Fabrizio, poi retrocessa ai playout. In Serie C2 invece affermazione per We Call Rende e Soccer Lab Academy.