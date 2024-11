Finalissima ricca di tensioni, vinta dalla Tonno Callipo Vibo Valentia solo al tie-break contro il Sora. Storico bis dopo il successo dell'anno scorso

La Tonno Callipo trionfa nella finale della Coppa Italia di A2. La squadra di Vibo segna così un record con la seconda vittoria di fila nella competizione, la terza della sua storia.



Un successo sofferto quello di Vibo Valentia, maturato in cinque set e in oltre due ore di gioco contro la formazione laziale della Globo Banca popolare del Frusinate Sora, che arriva dopo la vittoria dello scorso anno segnando quindi uno storico bis per la società giallorossa del presidente Callipo.



CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE