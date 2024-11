È in programma per domani alle 17 il terzo turno di Coppa Italia che vedrà il Crotone affrontare la Spal.

Allo Scida la squadra di mister Stroppa dovrà far dimenticare un avvio di campionato in cui sono arrivate anche belle prestazioni ma sono mancati i risultati. Il Crotone, infatti, è reduce da 4 sconfitte nelle prime 5 giornate, con i rossoblù ultimi in classifica, insieme al Torino, con un solo punto.



I pitagorici, contro la Spal, saranno all'esordio in questa edizione della Coppa, al contrario dei ferraresi che invece hanno iniziato il loro cammino a partire dal turno precedente battendo ai calci di rigore (4-2) il Bari: decisivi gli errori di Candellone e Minelli che si sono fatti parare i rispettivi tentativi dal portiere senegalese Thiam.



Stroppa potrebbe mandare in campo i giocatori meno utilizzati finora per ricevere da loro qualche indicazione: di sicuro sarà assente per squalifica il centrocampista libico Benali, che invece potrebbe essere schierato in campo sabato prossimo nella match casalingo contro l’Atalanta.





Ad arbitrare Crotone – Spal sarà il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido.