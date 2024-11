I giallorossi scenderanno in campo al "Città di Gorgonzola" il prossimo 24 novembre. In palio la semifinale e la "rivincita" dopo l'eliminazione ai playoff di Serie C dello scorsa stagione

Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C in programma per mercoledì 24 novembre.

Sulla strada del Catanzaro ci sarà l'Albinoleffe, che tornerà a sfidare le Aquile dopo i play-off della scorsa stagione di Serie C che videro i bergamaschi avere la meglio sul giallorossi. La sfida dei quarti sarà giocata in gara unica allo stadio "Città di Gorgonzola", ancora da definire l'orario del match

Gli accoppiamenti