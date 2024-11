In casa dei siciliani Zauli dovrà fare i conti con le tante assenze, soprattutto in difesa. Intanto sul terreno di gioco dell'impianto pitagorico si è disputato un match organizzato in favore di SOS Villaggi dei bambini

Ore di intenso lavoro e concentrazione per Zauli, giocatori e società FC Crotone tutta, in vista del doppio impegno tra Coppa Italia e trasferta di Brindisi tra domani e domenica prossima. Con Bove e Gigliotti ancora lontani dal rientro, l’emergenza in difesa si sentirà soprattutto a Brindisi perché si aggiungerà l’assenza di Leo squalificato per il doppio giallo col Potenza e dunque, sicuramente, sarà utilizzato domani al Massimino assieme agli altri due squalificati (Tribuzzi e Tumminello) che, da diffidati, ne hanno preso uno a testa.

Ed anche se alla prima di campionato il Crotone ha già espugnato il prestigioso impianto siciliano, domani alle 18.30, la gara che sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, non sarà certamente una passeggiata; ma anche se complicato, Lamberto Zauli ha già fatto sapere che ci tiene ad accedere ai quarti di finale della competizione e comunque ad onorare la sfida contro la squadra ora allenata da Cristiano Lucarelli che ha assicurato due vittorie su due gare disputate con alla guida appunto l’ex Ternana.

Allo Scida la gara di solidarietà per SOS Villaggi dei Bambini

Intanto sorrisi, divertimento, ma soprattutto solidarietà hanno potuto “distrarre” l’intera società dall’ultimo pensiero per la risoluzione del contratto dell’allenatore della formazione primavera, Ferruccio Bonvini per cui la società ha promesso che nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli sulla nuova guida tecnica. Il mix vincente propositivo si è potuto vedere addirittura allo Scida: perché è sceso in campo come calciatore anche mister Zauli che ieri, con tanti giovani sugli spalti, ha animato la formazione di un Crotone “molto particolare” che ha sfidato “I Miti dello Sport”; tutto organizzato in favore di SOS Villaggi dei Bambini.

Da una parte i rossoblù di casa che hanno schierato tutti gli addetti e i componenti dello staff tecnico, compreso appunto mister Zauli, e capitanati dal direttore generale Raffaele Vrenna che ha consegnato i gradi di allenatore al segretario generale Emanuele Roberto. Dall’altra parte c’era invece un mix tra sportivi, che hanno regalato medaglie e soddisfazioni alla nostra nazione, e altri personaggi come Antonio Iuliano, Bruno Mascarenhas, Antonino Di Natale, Valerio Vermiglio, Fabrizio Del Prete, Emanuele Blandamura, Marco Scimia, Luigi Mastrangelo, Nimy “Isabo” Abdoulaye, Roberto Meloni e Salvatore Ametrano. L’evento, organizzato da e per SOS Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Crotone, con il patrocinio della Provincia di Crotone, Coni e FIGC, in collaborazione con USAcli. Giusto per la cronaca, la gara si è conclusa 6-5 per il Crotone dopo i calci di rigore (3-3 dopo i due tempi da 30 minuti).