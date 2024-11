Al Sambiase basta la rete di Munoz al 73esimo per battere il Brindisi e superare il primo turno preliminare di Coppa Italia. Per la prima ufficiale, mister Claudio Morelli si affida al 4-3-3 con Giuliani tra i pali, Perri Colombatti Strumbo e Signorelli a comporre la linea difensiva, Cozza Caporello e Tiveron in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Umbaca, Zerbo e Ferraro.

La cronaca del match

Il primo pericolo del match arriva al 22’, con il colpo di testa di Ferraro respinto da Mataloni sulla traversa. Ancora Sambiase pericoloso, tre minuti più tardi con Zerbo: la sua girata, però, sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa, il Sambiase continua a spingere sull’acceleratore e trova meritatamente la rete del vantaggio al 73esimo con il tiro preciso dal limite dell’area di Munoz. All’80esimo giallorossi vicinissimi al raddoppio, ancora con il centravanti spagnolo che, a botta sicura, fallisce a pochi metri dalla porta. Dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria del Sambiase (che per la mole di occasioni create avrebbe meritato almeno un’altra rete) e il passaggio al turno successivo contro il Casarano.

Il tabellino

BRINDISI: Mataloni (Milan, 1’ st), Tangorre, Sall, Lucchese, Mokulu, Montinaro (78’ Ricci), Collocolo, Nunzella, Pipitone, Marcheggiani (78’ Dellino), Di Francesco. A disposizione: Milan, De Pace, Pinotti, Dellono, Bezziccheri, Barone, Tirelli, Tessitore. All. Monticciolo

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Signorelli (59’ Morra), Cozza (78’ Crucitti), Colombatti, Strumbo, Tiveron (59’ Piriz), Caporello, Ferraro (63’ Munoz), Zerbo, Umbaca (78’ Cataldi). A disposizione: Grisendi, Dell’Acqua, Frasson, Costanzo. All. Morelli.

MARCATORI: 73’ Munoz

ARBITRO: Iurino da Venosa, assistenti Eltantawy (Chiari) e Tinelli (Treviglio)

NOTE: ammoniti Umbaca (S), Marcheggiani (B), Lucchese (B).