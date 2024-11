Si sono giocate oggi pomeriggio le gare validi per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti (fase regionale) in cui hanno fatto il loro esordio le sedici squadre di Promozione che hanno riposato nel turno precedente, contro le squadre che hanno pareggiato in casa o perso la prima partita dei triangolari. La terza giornata dei triangolari è in programma nel prossimo fine settimana.

Seconda giornata fase a gironi: risultati

Trebisacce-Juvenilia Roseto: 2-2

Mirto Crosia-Rossanese: 0-2

Soccer Montalto-DB Rossoblù Città di Luzzi: 1-1

Paolana-Altomonte: 1-1

Scalea-San Fili: 1-0

Campora-Amantea: 0-3

Mangone-Caraffa: 2-2

Isola Capo Rrizzuto-Cotronei: 6-1

Maida-Comprensorio Vaticano: 0-1

Sporting Catanzaro Lido-Sersale: 2-1

Palmese-S. Nicola da Crissa: 4-0

Rosarno-Melicucco: 5-1

Bianco-Ardore: 0-3

Roccella-Bivongi Pazzano: 0-3* (la squadra di casa non si è presentata)

Gallico Catona-Deliese: 3-2

Pro Pellaro-Melito: 1-1