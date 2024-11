Ha preso il via ieri la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. Due gli anticipi che si sono giocati: Cinquefrondese - Gioiosa Jonica (0-0) nel girone 11 (ha riposato il Roccella), mentre nel girone 16, il Bocale ha battuto in trasferta 3 a 0 l'Archi (ha riposato il Melito).

Oggi pomeriggio il resto delle partite, con le altre 44 squadre pronte a scendere in campo per il debutto stagionale nella competizione alla quale partecipano le formazioni di Eccellenza e Promozione. Gare domenicali che avranno inizio (ad escusione di due sfide) alle ore 16.

Nel girone 1 si affronteranno Rossanese e Città di Acri (riposa Juvenilia Roseto). La gara del "Rizzzo" si giocherà alle 17.30, con i padroni di casa che, nonostante la differenza di categoria, partono da favoriti. L'Acri, reduce da una settimana societaria turbolenta, scenderà in campo con la formazione Juniores. Nel girone 2 la Morrone sarà ospite del Cassano Sybaris (riposa DB Rossoblu Città di Luzzi); nel girone 3 il Rende affronta al "Marco Lorenzon" la Soccer Montalto (riposa Real Montalto); nel girone 4 il "De Lio" sarà teatro di San Fili-Scalea (riposa Digiesse PraiaTortora); nel girone 5 al "San Lorenzo" di Rose ci sarà il battesimo stagionale della Brutium Cosenza, neo promossa in Promozione che se la vedrà contro la Paolana (riposa VE Rende); nel girone 6 a Campora lo scontro tra Amantea e Promosport (riposa Campora); nel girone 7, il derby crotonese tra Scandale ed Isola Capo Rizzuto, il calcio d'inizio è previsto per le ore 18 (riposa Cutro); nel girone 8 Caraffa-Sersale al C.T.F. di Catanzaro (riposa CotroneiCaccuri); nel girone 9 Vigor Lamezia-Soriano al "Riga" (riposa Atl. Maida), nel girone 10 sarà il "La Rocca" di Badolato ad ospitare Bivongi Pazzano-Stilomonasterace (riposa Sporting CZ Lido); nel girone 12 il derby ionico tra Ardore e Brancaleone (riposa Africo); nel girone 13 quello della Piana tra Palmese e Gioiese (riposa Capo Vaticano); nel girone 14 il Gallico Catona viaggia in direzione Deliese (riposa Melicucco). Chiude nel girone 15 la gara cittadina tra San Giorgio e Reggiomediterranea (riposa Ravagnese).

La seconda e la terza gara si giocheranno rispettivamente mercoledì 31 agosto e domenica 4 settembre, con le sedici qualificate che approderanno poi al secondo turno, in programma per il 29 settembre e il 12 ottobre.