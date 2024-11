Agli amaranto non riesce il ribaltone: dopo il 5-2 rimediato all’andata, nel return match l’attuale capolista di Eccellenza vince 4-2 (dopo i supplementari) ma non basta. DB Rossoblù Luzzi-Soriano decisa invece ai rigori. Ecco chi sono le magnifiche quattro

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti.

La Reggioravagnese non è riuscita a ribaltare per poco il 5-2 rimediato in trasferta all’andata. Gli amaranto superano il Melito 4-2, un risultato che non consente però all’attuale capolista del campionato di Eccellenza di ottenere il pass per il turno successivo.

Dopo lo 0-0 con cui le due squadre sono andate al riposo, nel secondo tempo ecco una vera e propria pioggia di gol. Maesano apre le danze al 22’, il raddoppio della Reggioravagnese alla mezz’ora con Baima. Tris amaranto al 38’ firmato da Foti: è questo il gol che manda le due formazioni ai supplementari.

In avvio del primo extratime il poker della Reggioravagnese con Rabbeni, mentre il Melito accorcia dagli undici metri con la trasformazione di Contreras. Il Melito trova anche il secondo gol con Magalhaes al 10’ del secondo tempo supplementare.

Il ribaltone non riesce neanche alla Gioiese. Dopo aver perso 2-0 il match d’andata in casa del San Luca, ai viola non basta il successo casalingo per 1-0 nella sfida di ritorno. La rete di serve solo per le statistiche.

Dopo l’1-1 dell’andata, l’equilibrio tra Praiatortora e Trebisacce si rompe nei 90 minuti del return match. Al “Mario Tedesco” di Praia, i padroni di casa vincono per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Alan Bert direttamente da calcio di punizione al 47’ del secondo tempo.

La lotteria dei rigori ha decretato invece il passaggio di turno del Soriano che ha dunque eliminato dagli undici metri (5-4) la DB Rossoblù dopo l’1-1 dell'andata. Al “San Francesco” di Luzzi non sono infatti bastati i 120 minuti – chiusi sullo 0-0 – per decidere la qualificazione.

Semifinali: gli accoppiamenti

Dgs Praiatortora- Soriano

San Luca-Melito