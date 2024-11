I reggini conquistano il derby in casa del Brancaleone (0-3). Mentre la formazione jonica espugna il "Tedesco" di Praia con un netto 4-1. Successi di misura per Sambiase e Cittanova

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Colpi esterni per Bocale e Trebisacce. I reggini conquistano con un tris (doppietta di Sapone e gol di Tossi) il derby in trasferta contro il Brancaleone, mentre per i giallorossi arriva il successo per 4-1 sul campo della Dgs Praiatortora. Bocale e Trebisacce ipotecano così il passaggio di turno. Un calcio di rigore trasformato da Abayan consente al Sambiase di battere di misura il VE Rende. Anche il Cittanova vince per 1-0: a decidere il match d'andata contro il Soriano ci pensa Tapparello.

Di seguito i risultati finali. Le sfide di ritorno si giocheranno a campo invertito il 15 novembre prossimo: in palio il pass per le semifinali della competizione.

I risultati

Brancaleone-Bocale 0-3

Cittanova-Soriano 1-0

Dgs Praiatortora-Trebisacce 1-4

Sambiase-VE Rende 1-0