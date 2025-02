Si ferma al primo della Coppa Italia Dilettanti la corsa del Praiatortora che, dopo aver battuto lo Sciacca nell'andata del Mario Tedesco, cade in terra siciliana ma solo dopo la lotteria dei calci di rigore.

La partita

I siciliani ribaltano dunque il 2-1 dell'andata dopo una gara intensa e mai avara di emozioni. I locali trovano il vantaggio alla mezz'ora grazie a Gueye, il più lesto a ribadire in rete dopo una prima respinta di Rendic su tiro di Erbini. La squadra di mister Aita però non si demoralizza e, anzi, dopo neanche cinque minuti ha una grande occasione per ristabilire gli equilibri con Lentini (autore della doppietta dell'andata) che di testa si avvita perfettamente ma il portiere siciliano Sabella è reattivo è devia sul palo.

Nella ripresa più Sciacca che Praiatortora, ma con i padroni di casa che non riescono a concretizzare e a ribaltare così il punteggio complessivo. La formazione tirrenica, d'altro canto, non sta a guardare e si rende pericolosa con Osso che manda di poco fuori. I siciliani rispondono con Licata che su punizione sfiora il palo. Finiscono così dunque i tempi regolamentari che consegnano il destino di entrambe alla lotteria dei calci di rigore che sorridono ai locali. Tre rigori su cinque trasformati con le reti di Jammeh, Kari e Camara mentre sbagliano Cipolla e Margaritini. Un solo gol su quattro rigori per il Praiatortora che segna solo con Grosso. L'Unitas Sciacca vola ai quarti di finale nazionali.

Le formazioni iniziali

UNITAS SCIACCA: Sabella; Caternicchia, Di Mercurio, Licata, Cipolla, Jammeh, Margaritini, Fricano, Gueyè, Camara, Erbini

PRAIATORTORA: rendic; Grosso, Gonzalez, Godoy, Carballo; Bert, Maitini, Osso; Puoli, Rivadero, Lentini

ARBITRO: Marco Cazzavillan di Vicenza (assistenti Dario Lorenzon di Treviso e Fabio Cappellaro di Verona). Quarto Uomo: Luigi Scicolone di San Donà di Piave

MARCATORI: 32’ pt Gueyè