I Leoni rossoblù staccano il pass per gli ottavi (dove troveranno il Melito) dopo aver battuto l'Africo per 2-1. L'allenatore: «Il gruppo sta iniziando a capire le mie idee»

Rispetto a domenica scorsa, nel match contro il Bianco, ieri si è visto tutto un altro Brancaleone, solido e compatto difensivamente. I Leoni rossoblù staccano il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti dopo aver vinto entrambi gli impegni nel suo gruppo. Se la vittoria contro il Bianco, però, aveva portato in dote più di una sbavatura difensiva, il 2-1 all'Africo consegna ai posteri un Brancaleone attento e meno avventato.

La cronaca della partita

Il primo tempo è caratterizzato da un grande equilibrio, con l'Africo che tiene bene e cerca di ripartire in velocità. Sul finale della prima frazione i due gol del Brancaleone, entrambi su schema da calcio d'angolo: al 42' è il difensore Baeza a trovare la rete di testa e, quattro minuti più tardi, il sempre verde bomber Gianni Galletta timbra il raddoppio. Nella ripresa, i ragazzi di mister Marcianò sfiorano anche il tris con Godano che colpisce la traversa. Gli ospiti però non demordono e continuano a pungere con l'ex di turno Gligora il quale, al 22°, si procura un calcio di rigore, realizzato freddamente da Bruzzaniti. L'Africo crea sul finire un paio di occasioni con lunghi lanci in area ma anche se con qualche affanno la difesa del Brancaleone riesce a portare a casa la vittoria e il passaggio di turno.

L'analisi del tecnico

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Gianni Marcianò: «Innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi. Rispetto a settimana scorsa non ho fatto alcun accorgimento, semplicemente il gruppo sta iniziando a capire le mie idee. C'è tanta gente nuova e non è facile introdurre concetti propri, in ogni caso dopo un mese di lavoro si stanno iniziando a vedere i frutti».

Difesa attenta

Come detto, non si sono viste le distrazioni di sette giorni fa: «Il loro gol - continua Marcianò - seppur di rigore è nato da una nostra disattenzione, ma per il resto abbiamo tenuto bene e, cosa più importante, stiamo imparando a soffrire. Ho visto anche buone trame, poiché i due gol sono arrivati da palla inattiva, ma siamo stati pericolosi anche con la palla in movimento come dimostra la traversa colpita da Godano, a testimonianza che le cose stanno funzionando». Per il Brancaleone il prossimo avversario in coppa sarà il Melito.