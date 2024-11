Il calciatore giallorosso carica il gruppo in vista della finale in programma sabato a Locri: «Vogliamo regalare questa gioia e soddisfazione a noi, alla società e a tutti i tifosi che ci seguiranno»

Si scaldano i motori in vista della finale della Coppa Italia Dilettanti in programma sabato 23 dicembre. Lo Stadio “Guido Macrì” di Locri aprirà le porte alle due finaliste: il Sambiase guidato da mister Morelli e il Bocale di mister Saviano.

Per l’occasione è intervenuto ai nostri microfoni Antonio Crucitti, capitano del Sambiase, il quale esordisce: «Dal primo giorno che abbiamo intrapreso questa avventura con il Sambiase, gli obiettivi prefissati a cui la società tiene molto sono stati due: disputare un grande campionato per poter compiere il salto di categoria e la vittoria della Coppa Italia. Di pari passo con il campionato (il Sambiase guida la classifica del massimo campionato di Eccellenza a quota 36 punti) anche in Coppa Italia abbiamo fatto un percorso importantissimo che si conclude con la finale di sabato; vincerla sarebbe la chiusura di un cammino eccezionale per cui ci proveremo in tutti i modi».

Le due compagini si sono già sfidate nella settima giornata di campionato, nella quale ebbe la meglio la squadra lametina (3-0). In merito il capitano giallorosso evidenzia: «Abbiamo incontrato il Bocale in campionato ma dobbiamo dimenticare quella partita. Il risultato è ingannevole, loro avevano fatto una buona partita e già da allora era evidente che fosse una squadra ben organizzata con alcuni elementi di categoria superiore. Sabato sarà una gara molto più difficile - prosegue Crucitti - hanno fatto un mercato importante con qualche innesto di categoria superiore. Tra l’altro - aggiunge Crucitti -, proprio come noi anche il Bocale è reduce da un ottimo periodo di forma per cui si prospetta una bella partita, il risultato non è scontato anzi ci sarà da lottare per meritare la vittoria al cospetto di una squadra ben organizzata e rinforzata sul mercato».

Infine, conclude: «Stiamo preparando la gara con la massima serenità e tranquillità. Siamo consapevoli dell’importanza della partita, non capita tutti i giorni di giocare una finale di Coppa Italia. Siamo una squadra matura, la società ha costruito un gruppo importante a inizio stagione, un gruppo che sa lavorare bene e sa cosa vuole dalle partite, quindi c’è molta serenità e tranquillità nella preparazione di questa finale che vogliamo assolutamente vincere. Cercheremo di portare a casa la vittoria in tutti i modi per cercare di regalare questa gioia e soddisfazione a noi, alla società e a tutti i tifosi che sono sicuro ci seguiranno anche a Locri».