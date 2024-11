Mercoledi 9 ottobre, con le gare di ritorno degli ottavi, si conosceranno le squadre che accederanno ai quarti di finale della 59esima Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle società calabresi partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione.

A contendersi il passaggio del turno restano 8 società di Eccellenza (Soriano, Brancaleone, DGS PraiaTortora, Paolana, Gioiese, Palmese, San Luca e ReggioRavagnese) e 8 di Promozione di cui 5 del girone A (AEK Crotone, DB Rossoblu, Amantea, Trebisacce e Altomonte RC) e 3 del girone B (Melito, Stilomonasterace e Virtus Rosarno).

Il programma della giornata, con inizio alle ore 15:00, per le gare di ritorno, prevede:

Soriano - AEK Crotone (2-1)

Melito - Brancaleone (3-1)

Amantea - DB Rossoblù (1-1)

Paolana - DGS PraiaTortora (0-1)

Palmese – Gioiese (0-2)

San Luca - Stilomonasterace (1-0)

Altomonte RC - Trebisacce (1-1)

ReggioRavagnese – Virtus Rosarno (0-0)

Come da regolamento, per le gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta). In caso di parità nel doppio confronto, saranno necessari due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, il passaggio del turno verrà deciso con i calci di rigore.