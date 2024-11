Il Caraffa perde in casa contro lo Stilomonasterace (1-2), pari tra Archi e Gallico Catona (1-1). Nel pomeriggio in campo alle 16 per un appuntamento che torna dopo quasi un anno di stop

Dopo quasi un anno di stop a causa della pandemia, il pallone del calcio dilettantistico dall'Eccellenza in giù è tornato a rotolare ieri pomeriggio con il primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Negli ultimi mesi sono state solo 8 le squadre di Eccellenza che hanno giocato, cioè quelle che hanno partecipato al mini torneo poi vinto dal Sambiase. Ecco dunque che tra distanziamenti, green pass e stadi con la capienza sugli spalti dimezzata, la stagione 2021/2022 del calcio dilettantistico calabrese prova a trovare un nuovo inizio.

Il campo ha visto il successo in trasferta dello Stilomonasterace che ha battuto 2-1 il Caraffa. Per gli ospiti a segno Sorgiovanni (autore di una doppietta), di Vasile il gol del Caraffa. Pari per 1-1 tra Archi e Gallico Catona: vantaggio iniziale degli ospiti con Moio, pari di Cosoleto a 10 minuti dal termine delle ostilità.

Oggi pomeriggio in campo per completare il quadro del primo turno con quattordici gare in programma. Non si giocherà, però, Cutro-Cotronei Caccuri, con i padroni di casa che hanno deciso di ritirarsi dal torneo.

Gli anticipi

(9° Girone) Caraffa - Stilomonasterace 1-2

(15° Girone) Comprensorio Archi - Gallico Catona 1-1

Le partite di oggi

(1° Girone) Trebisacce - Città di Acri

(2° Girone) Cassano Sybaris - Morrone

(3° Girone) San Fili - Scalea

(4° Girone) D.B.Rossoblu Città di Luzzi - Paolana

(5° Girone) Scandale - Isola Capo Rizzuto

(6° Girone) Cutro - Cotronei Caccuri

(7° Girone) Garibaldina - Sersale Calcio

(8° Girone) Promosport - Soriano

(10° Girone) Comprensorio Capo Vaticano - Gioiosa Jonica

(11° Girone) Melicucco Calcio - Roccella

(12° Girone) Cinquefrondese - Locri

(13° Girone) Brancaleone - Bovalinese

(14° Girone) Borgo Grecanico - Boca Nuova Melito Admo

(16° Girone) San Giorgio - Reggiomediterranea (ore 17.00)