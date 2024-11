Si è giocata oggi pomeriggio la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. In campo le squadre che domenica hanno perso, o pareggiato in casa, contro le formazioni inserite nei gironi a 3 e non scese sul rettangolo verde nel primo appuntamento del torneo. Domenica 12 si giocherà la terza giornata che sarà decisiva per stabilire le 16 formazioni che accederanno alla fase successiva

Il risultati della seconda giornata

Girone 1: Juvenilia Roseto-Trebisacce 1-0

Girone 2: Rossanese-Cassano Sybaris 4-0

Girone 3: PraiaTortora-San Fili 3-0 (a tavolino)*

Girone 4: VE Rende-DB Rossoblu Città di Luzzi 0-0

Girone 5: Isola Capo Rizzuto -Real Fondo Gesù 3-0

Girone 6: Sporting Catanzaro Lido-Cotronei Caccuri 2-3

Girone 7: Amantea-Garibaldina 2-0

Girone 8: Campora-Promosport 1-4

Girone 9: Atletico Maida-Caraffa 3-2

Girone 10: Rombiolese-Capo Vaticano 0-3

Girone 11: Gioiese-Melicucco 0-0

Girone 12: Vallata del Torbido-Cinquefrondese 1-3

Girone 13: Bovalinese-Africo 2-2

Girone 14: Ravagnese-Borgo Grecanico 2-0

Girone 15: Bagnarese-Archi 1-3

Girone 16: S. Gaetano-S. Giorgio 1-5

*Il San FIli non si è presentato