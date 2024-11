La prima giornata della Coppa Italia Dilettanti vede i netti successi di Acri e Sersale. I rossoneri battono in trasferta 5-1 il Trebisacce, il Sersale vince invece 5-2 a Soveria Mannelli in casa della Garibaldina. Esordio stagionale positivo anche per il Locri, 3-0 in casa della Cinquefrondese e dello Scalea, tris a San Fili. Tra le squadre di Eccellenza bella affermazione anche del Soriano che in casa della Promosport vince segnando 3 reti. Le uniche formazioni del massimo campionato regionale che conoscono la sconfitta sono invece Isola Capo Rizzuto e Bovalinese, riespettivamente contro Scandale e Brancaleone.

Seconda gara

Si tonerà in campo con la seconda giornata della fase a gironi mercoledì 8 settembre alle 16. Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei gironi a tre squadre, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, è stato sabilito dal regolamento che la squadra che ha perso la prima partita dovrà disputare la seconda gara contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa. In caso di parità nella prima gara, nel medesimo girone, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. La fase a gironi si concluderà domenica 12 settembre con in programma le ultime sfide

Gli anticipi di ieri

(9° Girone) Caraffa - Stilomonasterace 1-2

(15° Girone) Comprensorio Archi - Gallico Catona 1-1

I risultati di oggi

(1° Girone) Trebisacce - Città di Acri 1-5

(2° Girone) Cassano Sybaris - Morrone 0-3

(3° Girone) San Fili - Scalea 0-3

(4° Girone) D.B.Rossoblu Città di Luzzi - Paolana 2-3

(5° Girone) Scandale - Isola Capo Rizzuto 2-0

(6° Girone) Cutro - Cotronei Caccuri (non giocata)

(7° Girone) Garibaldina - Sersale Calcio 2-5

(8° Girone) Promosport - Soriano 0-3

(10° Girone) Comprensorio Capo Vaticano - Gioiosa Jonica 1-1

(11° Girone) Melicucco Calcio - Roccella 0-1

(12° Girone) Cinquefrondese - Locri 1-3

(13° Girone) Brancaleone - Bovalinese 3-0

(14° Girone) Borgo Grecanico - Boca Nuova Melito Admo 0-0

(16° Girone) San Giorgio - Reggiomediterranea 0-0